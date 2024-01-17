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росія не нападатиме на інші країни, поки воює в Україні – Міноборони Литви

17 січня 2024, 08:45
росія не нападатиме на інші країни, поки воює в Україні – Міноборони Литви
Фото: news.mail.ru
Литовське оборонне відомство прокоментувало матеріал Bild про можливі провокації рф на східному фланзі НАТО.

Поки в Україні продовжуються інтенсивні бої росія не має ресурсів на відкриття другого фронту.

Про це повідомило Міністерство оборони Литви, коментуючи матеріал Bild про те, що збройні сили Німеччини готуються до російських провокацій на східному фланзі НАТО, пише Delfi.

"Поки не завершилися бої в Україні, важко припускати, що росія перерозподілить пріоритети та почне згуртовувати сили в інших напрямках. Для цього розроблено плани щодо розширення інфраструктури та військових частин, проводять інфраструктурні зміни, ділять сфери командування", - йдеться у коментарі.

Зазначається, що росія зберігає значні потужності та постійно їх поповнює біля лінії фронту в Україні.

"Пріоритет рф на даний момент - не програти у війні з Україною, вона спрямовує на це певні ресурси", - зазначили в Міноборони.

ЛитваБалтіянападвійна в Україніросія окупанти

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