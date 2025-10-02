Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росія оновила ракети "Іскандер" та "Кинжал" для подолання української ППО і Patriot

02 жовтня 2025, 11:49
росія оновила ракети
Фото: з вільних джерел
Це спричинило значні пошкодження стратегічних об’єктів в Україні.

росія модернізувала ракети "Іскандер" та "Кинжал", щоб обходити українську протиповітряну оборону (ППО), зокрема американські системи Patriot. 

За даними Financial Times, оновлені ракети змінюють траєкторію польоту в кінцевій фазі, виконуючи маневри та пікірування під великим кутом, що ускладнює їхнє перехоплення. 

Завдяки цим модернізаціям російські удари цього літа нанесли серйозної шкоди заводу з виробництва дронів Bayraktar у Києві та критичній інфраструктурі, а також уражали військові об’єкти напередодні зими.

Українські та західні чиновники підтверджують, що модернізація значно знизила ефективність ППО України: якщо у серпні рівень перехоплення балістичних ракет сягав 37%, то у вересні впав до 6%. У нічних атаках ракети "Іскандер-М" уникали захисту і влучали у цілі безперешкодно. Ця ситуація ускладнюється через затримки з поставками додаткових систем Patriot з США.

Західні аналітики визнають, що зміни в тактиці російських ракет ставлять Київ у складне становище, адже традиційні засоби ППО вже не завжди можуть перехоплювати удари. Спеціальний звіт Агентства оборонної розвідки США підтверджує труднощі у використанні систем Patriot через нові маневри ракет, що дозволяють їм уникати перехоплення. 

Враховуючи ці виклики, модернізація російської ракетної зброї суттєво змінює баланс сил у повітряній війні над Україною.

 
