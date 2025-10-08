Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росія остаточно виходить з угоди зі США про утилізацію плутонію

08 жовтня 2025, 18:47
москва звинувачує Вашингтон у "недружніх діях", натомість експерти попереджають про поглиблення кризи стратегічної безпеки.

Державна дума рф ухвалила закон про денонсацію двосторонньої угоди зі США щодо утилізації збройового плутонію. Угода передбачала знищення по 34 тонни плутонієвого матеріалу, що використовувався як ядерна начинка для ракет.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Угода, підписана у 2000 році та ратифікована в 2011-му, передбачала поступове знищення надлишків збройового плутонію шляхом його переробки для використання в мирних цілях, як компоненту палива для атомних електростанцій. Втім, фактична реалізація так і не стартувала: у 2016 році росія односторонньо призупинила виконання договору, звинувативши США у невиконанні зобов'язань.

Тепер же, згідно з новим законом, угода вважається повністю денонсованою. Разом із нею скасовано також низку супровідних протоколів.

"Збереження зобов'язань росії в межах цієї угоди є неприйнятним", – заявив заступник міністра закордонних справ рф Сєргій Рябков. 

У пояснювальній записці до законопроєкту вказано, що рішення викликане "ворожими діями США" та "недоцільністю подальшого дотримання домовленостей щодо плутонію".

Комітет Держдуми з міжнародних справ обґрунтував денонсацію бажанням "запобігти загрозам для національної безпеки".

росія вже використовувала цю угоду як інструмент політичного тиску: у 2016 році, оголошуючи про її призупинення, кремль висунув умови, що взагалі не стосувалися ядерного нерозповсюдження. Серед них – скасування антиросійських санкцій, скорочення американської військової присутності в країнах НАТО, які вступили до Альянсу після 2000 року, а також скасування так званого закону Магнітського, що передбачає візові та фінансові обмеження для росіян, причетних до порушень прав людини.

Формально денонсована угода стала однією з перших стратегічних домовленостей між москвою і Вашингтоном після завершення Холодної війни. Вона була підписана невдовзі після приходу владіміра путіна до влади та символізувала зусилля з деескалації ядерної напруги між двома країнами. Тепер же її скасування остаточно фіксує кінець однієї з небагатьох спроб співпраці між рф і США у сфері ядерної безпеки.

РосіяСШАугода про утилізацію плутонію

