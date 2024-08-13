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росія підготувала флот для завдання ударів ракетами з ядерними боєголовками по Європі – FT

13 серпня 2024, 12:57
росія підготувала флот для завдання ударів ракетами з ядерними боєголовками по Європі – FT
Фото: з вільного доступу
Цілі по всьому континенту виявляться під загрозою, як тільки російська армія вступить у бій із силами НАТО.
рф підготувала свій флот для завдання ударів ракетами з ядерними боєголовками по об'єктах в Європі.
 
Про це пише Financial Times з посиланням на секретні документи, що опинилися в його розпорядженні.
 
У них йдеться про те, що російський флот навчений бити ракетами з ядерними боєголовками по об'єктах у глибині Європи у разі потенційного конфлікту з НАТО.
 
Ще до повномасштабного вторгнення рф в Україну військові презентували офіцерам НАТО карти ймовірних цілей. Деякі з них розташовані так далеко, як західне узбережжя Франції та Барроу-ін-Фернесс у Великій Британії.
 
Документи демонструють, як росія уявляла конфлікт із Заходом і планувала серію переважних ударів по Західній Європі. Ці секретні документи, складені в період з 2008 по 2014 рік, включають список цілей для ракет, які можуть нести як звичайні боєголовки, так і тактичну ядерну зброю. 
 
росія зберегла можливість розміщення ядерної зброї на надводних кораблях, що, на думку експертів, пов'язано зі значними додатковими ризиками ескалації чи аварій.
 
Крім того, у документах зазначається, що висока маневреність військово-морського флоту дозволяє йому завдавати "раптових і попереджувальних ударів і масованих ракетних ударів з різних напрямків". 
 
FT зазначає, що ці документи надали західні джерела. Аналітики, які вивчили їх, заявили, що зміст відповідає тому, як НАТО оцінює загрозу ракетних ударів далекого радіусу дії з боку російського флоту та швидкість, з якою росія, ймовірно, вдасться до застосування ядерної зброї.
 
Видання наголошує, що карти були складені скоріше з презентаційною метою, ніж для оперативного використання. На них зображено 32 цілі НАТО в Європі. Цілі Балтійського флоту знаходяться в основному в Норвегії та Німеччині, включаючи військово-морську базу в Бергені, а також станції радіолокації та об'єкти сил спеціального призначення.
 
Північний флот, як очікується, завдасть ударів по об'єктах оборонної промисловості, таким як верф підводних човнів у Барроу-ін-Фернес на північному заході ВеликоЇ Британії.
 
Водночас ексчиновник НАТО Вільям Альберк, який нині працює в Стімсонівському центрі, заявив, що ця вибірка є лише малою частиною "сотень, якщо не тисяч, цілей, нанесених на карту по всій Європі".
 
Здатність росії завдавати ударів по всій Європі означає, що цілі по всьому континенту виявляться під загрозою, як тільки російська армія вступить у бій із силами НАТО в країнах Балтії та Польщі, стверджують аналітики та колишні військові чиновники.

 

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