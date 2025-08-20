росія презентує "нову" протитанкову ракету для боротьби з безпілотниками, але це фактично 35-річна розробка

"Тобто концерн "Калашников" вчергове намагається продати російським військовим старі напрацювання під виглядом інновацій.

Конструктори з рф почали заявляти про те, що розробили модифікацію протитанкової керованої ракети "Вихрь", аби боротися з великими безпілотниками.

Як пише Defense Express, попри те, що це звучить небезпечно, схожий функціонал був у цієї ракети присутній ще понад 35 років тому.

Нещодавно голова концерну "Калашников" Алан Лушников заявив російським ЗМІ, що роботу з розробки вже провели, тому необхідно провести її льотні випробування. Потім ракету готові пустити у серійне виробництво.

Експерти нагадали, що ПТРК "Вихрь" має напівактивне наведення за допомогою лазера та використовується з вертольотів Мі-28НМ та Ка-52. Не дивлячись на недоліки, а саме потребу зависати та дальність в 10 км, вона показала себе ефективно в ураженні техніки ЗСУ.

Експерти нагадали, що ПТРК "Вихрь" має напівактивне наведення за допомогою лазера та використовується з вертольотів Мі-28НМ та Ка-52. Не дивлячись на недоліки, а саме потребу зависати та дальність в 10 км, вона показала себе ефективно в ураженні техніки ЗСУ.

"Загалом щодо ефективності такого засобу, то нагадаємо, що ЗСУ та вже навіть військові США використовують 70-мм ракети APKWS для боротьби з безпілотників. Одначе їхній запуск там здійснювався із землі та літаків відповідно, а не з вертольотів. Щодо самого покращення, то оригінально після прийняття на озброєння у 1985 році "Вихрь" демонструвалася з трьома підривачами. Мова йде про комбінований, контактний та неконтактний", - зауважили у Defense Express.

Якщо говорити про останній підривач, який підходить для протидії безпілотникам, то його було призначено для підвищення ефективності застосування ракети повітряних цілей. У росії кажуть, що радіус спрацьовування складав до 5 метрів.

