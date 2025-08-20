Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росія презентує "нову" протитанкову ракету для боротьби з безпілотниками, але це фактично 35-річна розробка

20 серпня 2025, 20:19
росія презентує
Фото: Xinhua
"Тобто концерн "Калашников" вчергове намагається продати російським військовим старі напрацювання під виглядом інновацій.

Конструктори з рф почали заявляти про те, що розробили модифікацію протитанкової керованої ракети "Вихрь", аби боротися з великими безпілотниками.

Як пише Defense Express, попри те, що це звучить небезпечно, схожий функціонал був у цієї ракети присутній ще понад 35 років тому. 

Нещодавно голова концерну "Калашников" Алан Лушников заявив російським ЗМІ, що роботу з розробки вже провели, тому необхідно провести її льотні випробування. Потім ракету готові пустити у серійне виробництво. 

Так, у нещодавній розмові з російськими ЗМІ голова концерну "Калашников" Алан Лушников розповів, що робота з розробки вже проведена і необхідно провести її льотні випробування. Після цього її готові пустити у серійне виробництво.

Експерти нагадали, що ПТРК "Вихрь" має напівактивне наведення за допомогою лазера та використовується з вертольотів Мі-28НМ та Ка-52. Не дивлячись на недоліки, а саме потребу зависати та дальність в 10 км, вона показала себе ефективно в ураженні техніки ЗСУ.

"Загалом щодо ефективності такого засобу, то нагадаємо, що ЗСУ та вже навіть військові США використовують 70-мм ракети APKWS для боротьби з безпілотників. Одначе їхній запуск там здійснювався із землі та літаків відповідно, а не з вертольотів. Щодо самого покращення, то оригінально після прийняття на озброєння у 1985 році "Вихрь" демонструвалася з трьома підривачами. Мова йде про комбінований, контактний та неконтактний", - зауважили у Defense Express.

Якщо говорити про останній підривач, який підходить для протидії безпілотникам, то його було призначено для підвищення ефективності застосування ракети повітряних цілей. У росії кажуть, що радіус спрацьовування складав до 5 метрів. 

"Тобто концерн "Калашников" вчергове намагається продати російським військовим старі напрацювання під виглядом інновацій. Звісно, можливо оновлений варіант отримав кращу елементну базу та став надійнішим, але принципіально нового скоріше за все нічого не пропонується. Виходить, що перед нами чергова історія з корупцією в ОПК РФ, який "впарює" розробки 30-річної давності без особливого розвитку", - підсумували у матеріалі.

росія окупантиракета

