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росія продовжує отримувати рекордні прибутки від експорту зерна – Держдеп

19 липня 2023, 10:09
росія продовжує отримувати рекордні прибутки від експорту зерна – Держдеп
Фото з вільного доступу
Міллер звернув увагу, що використання росією їжі як "зброї війни" цього разу впливає не лише на українців, а й на світову пропозицію продуктів харчування та ціни.

рф продовжує використовувати продовольство як зброю, і після свого одностороннього виходу з Чорноморської зернової ініціативи вже зараз спостерігається сплеск світових цін на пшеницю, кукурудзу та сою. Тим часом, Москва продовжує отримувати рекордні прибутки від експорту зерна.

Про це заявив речник Державного департаменту США Меттью Міллер.

Чиновник зазначив, що призупинення росією своєї участі в "зерновій угоді" стало її останнім ударом по світових запасах продовольства.

"Усього за кілька годин кремль обстріляв з ракет та ударних безпілотників український зерновий вузол - Одеський порт. І ось сьогодні,18 липня, прес-секретар президента путіна пригрозив безпеці українських кораблів, які наважуватимуться перевозити продовольство через міжнародні води. Шістдесят п'ять відсотків цих поставок було відправлено до деяких з найбільш уразливих країн і людей у світі. Світ не повинен бути обдурений останньою брехнею москви. Вплив цих дій уже відчувається, особливо на Близькому Сході та Африці", - сказав він.

Як повідомили у Держдепі, до реалізації Чорноморської зернової ініціативи ціни на продовольчі товари підскочили майже на 22% через повномасштабне вторгнення рф в Україну.

"У результаті нелюдських та односторонніх рішень москви за останні 24 години ми вже спостерігаємо сплеск світових цін на пшеницю, кукурудзу та сою. Тим часом росія продовжує отримувати рекордні прибутки від експорту зерна", - констатував американський чиновник.

Міллер також зазначив, що з моменту реалізації у серпні 2022 року Чорноморська зернова ініціатива успішно стабілізувала ціни на продовольство. У рамках цієї угоди в країни всього світу було відправлено понад 32 млн метричних тонн зерна та продуктів харчування, у тому числі еквівалент майже 18 млрд буханців хліба, більша частина яких була направлена в країни, що розвиваються, і найбільш вразливі верстви населення в Африці та Афганістані.

"Для мільйонів людей залежать від українського зерна, щоб прогодувати свої сім'ї. Ми закликаємо уряд росії скасувати своє рішення і негайно розширити, розширити та повністю реалізувати ініціативу, а також припинити атаки на інфраструктуру, яка має вирішальне значення для глобальної продовольчої безпеки", - сказав представник Держдепу.

Американська сторона також висловила сподівання, що всі країни переконаються в тому, що саме рф несе відповідальність "за те, що їжа не потрапляє до тих, хто її потребує, і росія повинна негайно змінити курс".

війна в Україніросія окупантиприбуткиекспорт: зерновий коридор

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