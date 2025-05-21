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ПОЛІТИКА

росія веде цілеспрямовану економічну війну проти агросектору України — звіт міжнародних експертів

21 травня 2025, 12:21
росія веде цілеспрямовану економічну війну проти агросектору України — звіт міжнародних експертів
Фото: Shutterstock
росія посилила атаки після свого виходу з Чорноморської зернової ініціативи у липні 2023 року.

російські атаки на сільськогосподарську інфраструктуру України мають ознаки цілеспрямованої економічної війни, метою якої є знищення аграрного потенціалу країни.

Про це йдеться у звіті міжнародної юридичної організації Global Rights Compliance, підготовленому за підтримки Мобільної команди правосуддя з питань злочину моріння голодом (SMJT).

Команда, створена на запит Офісу генерального прокурора України, провела шестимісячне розслідування, яке виявило численні докази того, що російські удари по зерновій інфраструктурі були навмисними. Експерти зафіксували цілеспрямовані атаки на елеватори, порти, ферми, прикордонні переходи й іноземні торгові судна.

До початку повномасштабної війни Україна забезпечувала майже 12% світового експорту пшениці, відіграючи ключову роль у глобальній продовольчій безпеці. Війна суттєво зменшила обсяги постачання і підірвала стабільність агросектора.

Згідно зі звітом, росія посилила атаки після свого виходу з Чорноморської зернової ініціативи у липні 2023 року. Масовані удари, зокрема по портах Одеси, Рені та Ізмаїла, супроводжувалися застосуванням високоточної зброї навіть у місцях, де не було жодних військових об'єктів.

Дослідники зазначають, що такі удари могли здійснюватися лише за наказом вищого військового керівництва, а в окремих випадках — за прямої згоди президента рф владіміра путіна. У нападі на порт Чорноморськ росіяни використали декілька типів озброєння і, ймовірно, задіяли підрозділи Стратегічного командування.

Загальна площа зруйнованих або пошкоджених зерносховищ перевищує 101 000 м². Експерти вважають, що удари не лише підірвали українську економіку, а й становлять загрозу для ідентичності нації, екології та світової продовольчої системи.

У звіті наголошується, що дії російських військових мають ознаки воєнних злочинів за Римським статутом:

  • Навмисне спрямування нападів на цивільні об’єкти (стаття 8(2)(b)(ii));
  • Знищення або захоплення майна, не виправдане воєнною необхідністю (стаття 8(2)(b)(xiii)).

Автори закликають Міжнародний кримінальний суд, а також українські та міжнародні органи розслідування, кваліфікувати ці атаки як воєнні злочини та притягнути винних до відповідальності.

економікавійнаагросекторросія загроза

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