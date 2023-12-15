росія вестиме війну до 2026 року і хоче захопити Харків та Дніпро – Bild

В планах рф до 2026 року захопити більшу частину Запорізької, Дніпропетровської і Харківської областей.

Про це пише німецький журналіст Юліан Рьопке для Bild, посилаючись на дані джерел в розвідці.

"Згідно з цією інформацією, влада росії розраховує на зниження підтримки України Заходом, а також на імітацію мирних переговорів, щоб ввести світову спільноту в оману щодо "мирних намірів" рф. Насправді, в Кремлі не планують ніякого перемир'я і розробляють новий середньостроковий план війни в Україні", - пише видання.

До кінця наступного року в планах росії встановити повний контроль над Донецькою і Луганською областями і дійти до річки Оскіл в Харківській області.

А до кінця 2026 року рф планує наступати далі на захід до Дніпра, захопити значну частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, у тому числі міста Харків, Дніпро і Запоріжжя.

Разом з тим, на Херсонському фронті планується утримувати оборону по Дніпру, не наступаючи на правий берег на Херсон чи Одесу.

"Всі східні території лівіше Дніпра повинні бути завойовані протягом 36 місяців, тоді річка стане новим фронтом," - заявило джерело для Bild

За даними німецької розвідки, влада росії для досягнення цих цілей готова щорічно втрачати в Україні до 100 тисяч солдатів.