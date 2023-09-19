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ПОЛІТИКА

росія використовує "брехню" про геноцид як привід для знищення – представник України в Гаазі

19 вересня 2023, 16:46
росія використовує
Фото: expres.ua
Україна намагається довести, що росія порушила Конвенцію 1948 року, оскільки кремль виправдовує своє вторгнення тим, що нібито запобігає "геноциду" росіян з боку Києва.

росія виправдовує війну проти України, посилаючись на "жахливу брехню", заявляючи, що вторгнення країни-агресора нібито мало зупинити геноцид.

Про це заявив суддям представник України Антон Кориневич під час засідання Міжнародного суду ООН в Гаазі у позові України проти росії,повідомляє Reuters.

"Міжнародне співтовариство прийняло Конвенцію про геноцид, щоб захищати. росія посилається на Конвенцію про геноцид, щоб знищувати", - заявив Кориневич.

Він закликав Міжнародний суд ООН прийняти рішення про те, що він має юрисдикцію для повного розгляду справи, і врешті-решт постановити, що росія повинна виплатити репарації за вторгнення під фальшивим приводом.

"Чи може держава використовувати неправдиві звинувачення в геноциді як привід для руйнування міст, бомбардувань цивільного населення та депортації дітей з їхніх домівок? Коли так цинічно зловживають Конвенцією про геноцид, чи є суд безсилим? Відповідь на ці питання має бути "ні", - сказав представник України.

Нагадаємо, 18 вересня Міжнародний суд ООН у Гаазі поновив слухання у позові України проти росії щодо конвенції про геноцид.

Україна намагається довести, що росія порушила Конвенцію 1948 року, оскільки кремль виправдовує своє вторгнення тим, що нібито запобігає "геноциду" росіян з боку Києва.

Додамо, що Конвенція визначає геноцид як злочини, вчинені "з наміром знищити повністю або частково будь-яку національну, етнічну, расову або релігійну групу як таку".

ООНгеноцидГаагарф тероризм

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