Росія вийшла з ракетного договору

Росія призупиняє участь у договорі про ракети середньої й меншої дальності (ДРСМД) через подібне рішення США.

Путін також попросив міністрів надалі не ініціювати ніяких переговорів з цього питання. Водночас він зазначив, що всі пропозиції Росії "залишаються на столі", заявив Володимир Путін на зустрічі з міністрами закордонних справ і оборони.

Путін підтримав пропозицію міністра оборони Сергія Шойгу почати роботу над гіперзвуковою ракетою середньої дальності. Окрім того, Росія розпочне працювати над використанням морського ракетного комплексу "Калібр" у наземному варіанті.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки оголосили про припинення своєї участі в Договорі про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД) з Росією.

Раніше Вашингтон висунув Москві ультиматум. Зокрема, якщо Росія не візьметься за виконання своїх зобов'язань за договором, то 2 лютого США вийдуть з ДРСМД. Пізніше МЗС Росія назвав ультиматум США неприйнятним.

Вашингтон звинувачує Москву в порушенні договору через розроблену в РФ крилату ракету наземного базування 9M729 для комплексу "Іскандер". Вашингтон і НАТО вважають, що ця система підпадає під дію договору, Москва це заперечує.

Договір був підписаний лідерами США і СРСР в 1987 році і зобов'язував сторони відмовитись від виробництва, використання і зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисячі кілометрів) та малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

Нещодавно, супутникові знімки зафіксували нове розміщення Росією ракет і пускових установок "Іскандер" поблизу кордону з Україною.

Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності — це договір між Радянським союзом і США, підписаний Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом 8 грудня 1987 року в ході радянсько-американської зустрічі на вищому рівні у Вашингтоні. Договір набув чинності 1 червня 1988 року. Договір вперше в історії дозволив ліквідувати цілий клас озброєнь: сторони зобов'язалися знищити всі комплекси балістичних і крилатих ракет наземного базування середньої і малої дальності, а також не виробляти, не випробовувати і розгортати такі ракети в майбутньому.