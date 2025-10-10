росія й Україна незабаром можуть розпочати переговори – Трамп

Глава Білого дому підкреслив, що США та їхні союзники по НАТО посилюють тиск на москву, щоб змусити її припинити війну.

Президент США Дональд Трамп заявив, що москва та Київ найближчим часом можуть розпочати мирні переговори. За його словами, Вашингтон разом із союзниками по НАТО посилює тиск на росію з метою припинення війни.

Про це Трамп заявив під час зустрічі із лідером Фінляндії Александром Стуббом.

За його словами, Сполучені Штати та партнери по НАТО активізують тиск на росію, аби змусити її припинити агресію проти України.

"Так, ми посилюємо [тиск]. Ми нарощуємо його разом із НАТО", - заявив Трамп, зазначивши, що Альянс "чудово себе показує".

За його словами, країни-члени НАТО активно закуповують американське озброєння, яке, як він припустив, "ймовірно, здебільшого надходить Україні".

"Це рішення залишається за ними, але вони купують зброю у США", - додав глава Білого дому.

Трамп також висловив надію на якнайшвидше проведення прямих переговорів між Україною та рф.

"Це жахлива війна. Вона гірша, ніж Друга світова. Ви бачите, як гинуть люди. Це росія й Україна. Є багато причин, щоби сісти за стіл переговорів і я думаю, вони зроблять це скоро", - заявив він.

Крім того, американський президент не виключив можливість запровадження нових санкцій проти росії, якщо вона не продемонструє готовності до мирного врегулювання.