росія за рік суттєво збільшила свій ядерний арсенал

Наразі кількість ядерних боєголовок становить 1 674 одиниці.

Про це йдеться у звіті Стокгольмського інституту дослідження проблем миру SIPRI.

Аналітики інституту заявили, що США, росія, Велика Британія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Північна Корея і Ізраїль продовжують модернізувати свої ядерні арсенали.

Так, рф і США разом володіють майже 90% усієї ядерної зброї.

"У січні 2023 року із загального глобального запасу приблизно 12 512 боєголовок близько 9 576 перебували у військових запасах для потенційного використання — на 86 більше, ніж у січні 2022-го. З них приблизно 3 844 боєголовки були розгорнуті разом із ракетами та літаками, а близько 2000, майже всі з яких належали росії чи США, перебували в стані високої оперативної готовності, тобто вони були встановлені на ракетах або зберігалися на авіабазах", – мовиться у звіті.