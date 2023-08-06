росія заявила, що піднімала винищувач через безпілотник США над Чорним морем

росія заявила, що піднімала винищувач для супроводу американського розвідувального безпілотника MQ-9A Reaper над Чорним морем, оскільки той наблизився до її кордону.

Про це пише рос інформагентство ТАСС.

В Національному центрі управління обороною росії заявили, що 5 серпня засоби контролю повітряного простору виявили над акваторією Чорного моря ціль, що наближалася до держкордону росії.

"Для розпізнання повітряної цілі та недопущення порушення державного кордону рф у повітря був піднятий винищувач Су-30… Екіпаж російського винищувача ідентифікував повітряну ціль як розвідувальний БПЛА MQ-9A Reaper Повітряних сил США", – йдеться у заяві.

Після наближення винищувача MQ-9A Reaper нібито розвернувся від російського кордону, а Су-30 повернувся на аеродром базування.

В росіїї додали, що винищувач виконував політ "у суворій відповідності до міжнародних правил використання повітряного простору над нейтральними водами".