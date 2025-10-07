Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росія змінила технології і тактику ударів по Україні – Bild

07 жовтня 2025, 16:57
Зокрема, перед атаками проводять розвідку в режимі реального часу.

росія змінила свою тактику ударів по Україні – тепер росіяни оснащують частину "шахедів" камерами та передавачами, які в реальному часі відправляють координати українських систем ППО до москви.

Про це пише військовий оглядач німецького видання Bild Юліан Репке. Це дозволяє росіянам зробити атаки по Україні ще більш руйнівними.  

Автор зазначає, що після розвідки в реальному часі російські війська завдають ударів ракетами, зокрема балістичними, виводячи з ладу оборону цілих регіонів.

Також змінилася сама схема атак – дрони більше не запускають масово, а відправляють невеликими групами кожні 30 хвилин, що дозволяє їм збільшити навантаження на українську протиповітряну оборону. За словами українського офіцера, знайомого із ситуацією, "такою тактикою вони виснажують ППО та руйнують цілі міста та селища біля кордону з росією".

Нагадаємо,за даними Financial Times, росія модернізувала ракети "Іскандер" та "Кинжал", щоб обходити українську протиповітряну оборону (ППО), зокрема американські системи Patriot. 

