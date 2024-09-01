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ПОЛІТИКА

росія змінить свою ядерну доктрину на основі аналізу останніх конфліктів і дій Заходу

01 вересня 2024, 17:32
росія змінить свою ядерну доктрину на основі аналізу останніх конфліктів і дій Заходу
Фото: з вільного доступу
Зам Лаврова заявив, що "робота на просунутій стадії".

росія внесе зміни у свою ядерну доктрину у відповідь на дії Заходу щодо війни в Україні, заявив у неділю, 1 вересня,  заступник міністра закордонних справ рф Сєргєй Рябков.

"Як це неодноразово говорилося з нашого боку, робота у просунутій стадії, і є чітка установка на те, щоб внести корекцію, яка в тому числі обумовлена вивченням та аналізом досвіду розвитку конфліктів останніх років, включаючи, зрозуміло, все те, що пов'язане з ескалаційним курсом наших західних супротивників у зв'язку із СВО", - цитує замглави МЗС рф ТАСС.

Водночас про які саме зміни йдеться, Рябков не уточнив.

Чинна ядерна доктрина росії востаннє зазнавала змін в 2020 році указом  президента рф владіміра путіна. У ній йдеться про можливість застосування ядерної зброї у разі ядерного нападу противника, балістичного удару, застосування проти рф біологічної чи хімічної зброї, або якщо є  загроза територіальній цілісності.

Водночас глава кремля неодноразово погрожував Заходу та Україні можливістю застосування ядерної зброї.

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