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росія знову погрожує країнам Заходу після заяви про літаки F-16 для України. У Зеленського відреагували

20 травня 2023, 19:58
росія знову погрожує країнам Заходу після заяви про літаки F-16 для України. У Зеленського відреагували
джерело wikipedia
Російський дипломат заявив про “сценарій ескалації”, який реалізовують західні партнери України.

У суботу, 20 травня, заступник міністра закордонних справ рф Олександр Грушко заявив, що країни Заходу дуже сильно "ризикують", якщо наважаться постачати Україні винищувачі F-16 .

Заяву російського дипломата цитують пропагандисти ТАСС.

Ми бачимо, що країни Заходу все ще дотримуються сценарію ескалації. Це передбачає колосальні ризики для них самих", - сказав Грушко, відповідаючи на запитання про наслідки постачання літаків, які Україна просить у країн НАТО. 

 За його словами, росія врахує ймовірне передавання винищувачів F-16 “в усіх своїх планах”. 

Ми маємо всі необхідні засоби для досягнення поставлених цілей", - хвалькувато запевнив заступник голови зовнішньополітичного відомства росії. 

Натомість, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав погрози МЗС рф країнам Заходу через винищувачі для України “новим солодким стилем” російської пропаганди та закликав союзників дати більше зброї Україні.

Новий солодкий стиль російської пропаганди: “Не давайте Україні авіації та відкличте системи ПРО, бо це заважає нам атакувати їх ракетами”, - іронічно зауважив Подоляк у своєму дописі.

За його словами, така реакція російського зовнішньополітичного відомства свідчить про переляк Кремля і закликає західних партнерів України не зважати на це.

Чого боїться росія? Консолідації проукраїнських союзників. Якісної ПРО. Контрнаступу. Авіації. Треба прискорити та додати” - вважає Михайло Подоляк.

 

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