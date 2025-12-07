росіяни вдарили по греблі Печенізького водосховища на Харківщині

Рух по ній зупинили.

російські війська вдарили по греблі Печенізького водосховища, розташованому в Харківській області.

Про це повідомив голова Печенізької сільської військової адміністрації Олександр Гусаров.

Внаслідок удару станом на 12 годину 7 грудня рух по дорожньому полотну греблі припинили.

Зазначимо, раніше гребля Печенізького водосховища вже зазнавала обстрілів. Так, ще у 2022 році росіяни пошкодили її верхній шлюз. Генштаб ЗСУ також повідомляв, що в тому ж році росіяни прагнули взагалі зруйнувати греблю, але їм це не вдалося.