росіяни вдарили по заводу найбільшого в Україні виробника хумусу Yofi

08 жовтня 2025, 10:31
росіяни вдарили по заводу найбільшого в Україні виробника хумусу Yofi
Фото: Instagram / Yofi
Виробництво призупинили
російські війська завдали удару по заводу виробника хумусу Yofi. Через це компанія була вимушена тимчасово зупинити постачання продукції.
 
Про це повідомили в Instagram компанії.
 
У виробника зазначили, що внаслідок удару ніхто не постраждав — люди встигли вийти за 20 хвилин до влучання.
 
Проте виробництво зазнало значних пошкоджень, і компанія була змушена тимчасово призупинити постачання.
 
У компанії зазначили, що вже почали відновлювати виробництво і планують відновити постачання продукції протягом місяця.
 
Як пише Forbes, Yofi займає близько 70% ринку виробництва хумусу в Україні. Виробництво розташоване в Києві. На рік компанія виготовляє 1200 тонн продукції.
