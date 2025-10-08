росіяни вдарили по заводу найбільшого в Україні виробника хумусу Yofi

Виробництво призупинили

російські війська завдали удару по заводу виробника хумусу Yofi. Через це компанія була вимушена тимчасово зупинити постачання продукції.

Про це повідомили в Instagram компанії.

У виробника зазначили, що внаслідок удару ніхто не постраждав — люди встигли вийти за 20 хвилин до влучання.

Проте виробництво зазнало значних пошкоджень, і компанія була змушена тимчасово призупинити постачання.

У компанії зазначили, що вже почали відновлювати виробництво і планують відновити постачання продукції протягом місяця.