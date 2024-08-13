Колізія в тому, Рада безпеки ООН, членом якої є рф, заборонила Кім Чен Сіку в’їзд до країн-членів організації.

росія запросила на свій міжнародний військово-технічний форум "Армія-2024" делегацію з Північної Кореї, у складі якої головний розробник балістичних ракет КНДР Кім Чен Сік. Колізія в тому, Рада безпеки ООН, членом якої є рф, заборонила Кім Чен Сіку в’їзд до країн-членів організації.

Про це пише Yonhap.

Кім, який є першим заступником директора одного з департаментів правлячої в КНДР Трудової партії, потрапив в об’єктиви камер під час церемонії відкриття форуму 12 серпня в підмосковній Кубінці.

Зокрема, Сполучені Штати, Південна Корея та інші країни вважають Кім Чен Сіка ключовою фігурою північнокорейської ракетної програми. Цей чиновник супроводжує лідера КНДР Кім Чен Ина, коли той присутній на запусках ракет, і в 2012 році отримав звання "героя республіки" за внесок у розробку ракети великої дальності.