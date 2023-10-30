російська армія має певні успіхи під Авдіївкою, що створює загрозу для українських захисників міста – FT

Україна може втратити Авдіївку через потужний вогневий тиск з боку росії, як це було із Бахмутом.

Попри шалені втрати, російська армія має певні територіальні успіхи під Авдіївкою, що створює реальну загрозу для українських захисників міста.

Про це пише Financial Times, аналізуючи ситуацію на цій ділянці фронту.

"Досягнення росії були скромними за останні два тижні та з великими витратами, але проблема полягає в тому, що росія контролює фланги міста. Навіть подальше просування на один-два кілометри з флангів може ускладнити забезпечення міста", — пояснив виданню авторитетний військовий аналітик, старший науковий співробітник Інституту дослідження зовнішньої політики (США) Роб Лі.

На думку іншого відомого аналітика, директора польської консалтингової компанії Rochan Consulting Конрада Музики, головною метою росії в Авдіївці було отримати доступ до траси М-04 і відновити рух потягів на залізничній лінії Ясинувата-Донецьк, яка була перервана в 2014 році. Це може відкрити для росії ще один шлях забезпечення її військ на півдні.

Неназвані офіцери з 59-ї бригади ЗСУ розповіли в коментарі The New York Times, що Україна може втратити Авдіївку через потужний вогневий тиск з боку росії, як це було із Бахмутом.

"Це можливо, якщо у нас закінчаться люди та боєприпаси", — розповів офіцер із позивним "Бардак".

Щоправда, серед військових, що захищають Авдіївку, чимало оптимістів. Так, за словами команадира із позивним "Кондор", те просування, якого досягли росіяни за останні тижні, коштувало їм дуже великих втрат.

"Якби ця тактика, яку вони використовують, була успішною, ми б зараз не були тут і не розмовляли з вами", – зазначив він.

Раніше повідомлялось, що окупанти втратили більше техніки у битві за Авдіївку, ніж під час наступу на Вугледар.