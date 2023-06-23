російська військова економіка переповнена мішками готівки, які не потрапляють до банків – Bloomberg

Збільшення обсягів готівки відображає невизначеність в економіці рф.

Вбиті в Україні російські найманці мимоволі сприяють новому грошовому буму у себе вдома, що є незвичним побічним ефектом війни для економіки росії, що перебуває під тиском санкцій.

Про це пише Bloomberg.

Гроші, які виплачують як компенсацію за їхню смерть – а це до п’яти мільйонів рублів (60 тис. доларів) на людину, зазвичай приходять у мішках, за словами кількох жінок, які були змушені їздити до пунктів видачі грошей по всій країні і просили називати лише їхні імена, щоб говорити відкрито.

Багатьом кажуть, щоб вони не клали готівку в банк. Оксана з Челябінська в Уральському регіоні, чий чоловік загинув, воюючи за воєнізоване угруповання "Вагнер" в Бахмуті, заявила, що не хоче мати "проблем" з податковою системою і не має жодних документів, які б вказували, звідки взялися гроші.

"Вагнер" заплатив усе, що мав заплатити. Ми вже купили квартиру", – сказала вона.

Фінансування найнятих "Вагнером" піхотинців, яких, за оцінками США, в Україні воює 50 тис. осіб, відкрило потік готівки, що став одним з декількох джерел паперових грошей, які просочуються через російську економіку. Обсяг рублів є яскравим прикладом викривлень, спричинених війною, яка триває вже 16-й місяць.

Кількість валюти в обігу зросла рекордними темпами з вересня, коли президент владімір путін оголосив першу мобілізацію в росії з часів Другої світової війни, що призвела до 2,2 трильйона рублів кумулятивного надлишкового відтоку готівки з банків, згідно з даними Bloomberg

Хоча джерела фінансування Вагнера незрозумілі, його участь означає, що ще більше витрат на війну протікає поза бухгалтерією.

"Розширення використання готівки може свідчити про різноманітні зміни в російській економіці, і жодна з них не є доброю. Зростання попиту на готівку свідчить про зниження довіри до місцевих банків, зростання занепокоєння щодо невизначеного майбутнього серед домогосподарств, які віддають перевагу тримати готівку, незважаючи на інфляцію, а також про зростання частки тіньової економіки та погіршення дотримання податкового законодавства", - йдеться в повідомленні.

Гроші, призначені для військових, включно з регулярними військами, є основною причиною того, що готівка все частіше стає засобом вибору, за словами чиновників, знайомих з думкою російської влади. Уникнення податків навряд чи відіграє важливу роль, сказали вони, побажавши залишитися анонімними, щоб говорити відверто.

На відміну від 1990-х років, коли роботодавці виплачували зарплату готівкою, щоб ухилитися від сплати податків, менталітет зараз інший, вважає Олєг Вьюгін, колишній високопоставлений чиновник центрального банку і міністерства фінансів.

"Податки залишилися на тому ж рівні, який прийнятний для людей і бізнесу", – сказав В'югін, уточнивши, що через війну "з'явилося ще одне джерело попиту на готівку".

За даними центрального банку, гроші в обігу за 10 місяців майже безперервного зростання перевищили пік, досягнутий у березні 2022 року – приблизно на 1,4 трильйона рублів. Ці часові рамки збігаються із мобілізацією та штурмом Бахмута, який вів "Вагнер" – найдовшою та найкривавішою битвою у війні на сьогоднішній день.

Окрім дострокового звільнення для злочинців, які вижили після шестимісячного перебування на фронті, найманці "Вагнера" також отримують виплати, які включають премії та щомісячну заробітну плату в розмірі 240 тис. рублів. Хоча уряд регулярно не оприлюднює дані про російські втрати, Прігожин заявив після захоплення Бахмута, що в "м'ясорубці" загинуло 20 тис солдатів "Вагнера". Втрати такого масштабу означали б грошові виплати в розмірі 100 мільярдів рублів тільки в якості компенсації за смерть.

Оскільки "Вагнер" не є податковим резидентом росії, він завжди вів бізнес готівкою, отримуючи фінансування з державного бюджету, за словами Марата Габідулліна, який був польовим командиром "ополчення" в Сирії, пов'язаного з групою "Вагнера", і працював з Прігожиним протягом чотирьох років, у тому числі в його петербурзькому офісі до 2019 року.

"Готівкова економіка, що формується, є символом змін у росії, чиї банки до війни були серед європейських лідерів у наданні цифрових послуг. Тепер же значна частина економіки змушена працювати приховано", - йдеться у повідомленні.