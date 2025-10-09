Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
російські удари знищили 60% видобутку газу в Україні — Bloomberg

09 жовтня 2025, 17:38
Фото: з вільних джерел
Якщо атаки триватимуть, то до кінця березня Україні доведеться купити близько 4,4 млрд кубометрів газу майже за 2 млрд євро, стверджують джерела.

Удари російських ракет і дронів 3 жовтня знищили понад половину внутрішнього видобутку природного газу в Україні.

Про це повідомило агентство Bloombergє.

"За словами людей, обізнаних з цим питанням, Київ на початку цього тижня повідомив своїм союзникам, що масований російський обстріл, спрямований на Харківську та Полтавську області 3 жовтня, знищив приблизно 60% видобутку газу в країні", – йдеться у в публікації.

Якщо атаки триватимуть, за даними обізнаних джерел, то до кінця березня Україні доведеться купити близько 4,4 млрд кубометрів газу майже за 2 млрд євро. Це приблизно 20% річного споживання країни.

Агентство пише, що після ударів Україна терміново звернулася до партнерів G7за обладнанням для ремонту енергосистеми і знову наголосила на давніх запитах про додаткову ППО для захисту енергооб'єктів. Також Київ просить фінансову підтримку для оплати імпорту газу.

Від початку року Україна закупила 4,58 млрд кубометрів газу в зовнішніх постачальників, із них 3,67 млрд – після завершення минулого опалювального сезону. Хоча Київ оцінював потребу імпорту до кінця року в 5,8 млрд кубометрів, цього тижня він повідомив союзникам, що через атаки рф ця цифра може зрости, кажуть співрозмовники.

3 жовтня росіяни завдали найбільшого масованого удару по газовидобувних активах Нафтогазу від початку війни. По потужностях на Харківщині та Полтавщини рф випустила 35 ракет і 60 дронів.

