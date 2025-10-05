росіяни атакували газові об'єкти, що забезпечують українців взимку

Також били по енергетиці

Війська рф у ніч проти 5 жовтня здійснили чергову масовану комбіновану атаку на об’єкти газової інфраструктури, а ще — під ударами були енергетичні об'єкти.

Окупанти поцілили по цивільних об’єктах, які забезпечують українців газом під час опалювального сезону. Там є влучання та руйнування.

Фахівці "Нафтогазу" та рятувальні служби працюють на місцях, ліквідовують наслідки та оцінюють масштаби пошкоджень.

"Жодного військового значення атаковані обʼєкти не несуть. Ці маніакальні терористичні удари направлені лише на одне — позбавити українців газу, тепла і світла", — зазначив голова правління «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Крім того, внаслідок удару пошкоджене обладнання АТ "Запоріжжяобленерго", що спричинило знеструмлення значної кількості споживачів в обласному центрі та Запорізькому районі.

Тим часом складною залишається ситуація у Сумській та Чернігівській областях. росіяни знову атакували Чернігівщину. Там досі діють графіки погодинного відключення світла, але енергетики працюють над тим, щоб зменшити обмеження.

Нині тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Водночас Міненерго спростувало фейкову інформацію про екстрені відключення світла по всій країні. Там наголосили, що актуальні та правдиві графіки обмежень електропостачання, у разі їхнього запровадження, публікуються лише на офіційних ресурсах місцевих обленерго.

Нагадаємо, що у ніч проти 5 жовтня російські війська атакували Україну 549 засобами повітряного нападу, зокрема, 496 безпілотниками та 53 ракетами різних типів. Збити або придушити вдалося 478 цілей.