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Бєлгород зазнав ракетної атаки по газовій інфраструктурі

07 липня 2026, 08:07
Бєлгород зазнав ракетної атаки по газовій інфраструктурі
Місцева влада заявила про ракетний удар та пожежі.
У ніч на 7 липня гучно було в російському Бєлгороді та області. Місцева влада заявила про ракетний удар, пошкодження енергетичної інфраструктури, трьох постраждалих та одного померлого місцевого жителя.
 
Про це повідомляють російські ЗМІ.
 
У місті масово скаржилися на перебої з електрикою та водопостачанням. Спалахнули кілька пожеж.
 
Одним з уражених об'єктів, за даними моніторингових каналів, є Бєлгородське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів. Це підприємство, яке входить до складу "Газпрому" і відповідає за постачання газу споживачам у регіоні.  
війна в Україніросія окупанти

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