Компанія Клюшина "М-13" не лише працювала на адміністрацію путіна, але й найняла на роботу колишнього офіцера російської військової розвідки.

російський бізнесмен Владислав Клюшин, пов'язаний з Кремлем, постане в Бостоні перед судом за звинуваченням США у тому, що він брав участь у кримінальній схемі, яка принесла десятки мільйонів доларів незаконного торгового прибутку. Він використовував корпоративну інформацію, викрадену за допомогою хакерських атак.

Про це повідомило сьогодні агентство Reuters. За його інформацією, прокурори стверджують, що компанія Клюшина "М-13" не лише працювала на адміністрацію путіна, але й найняла на роботу колишнього офіцера російської військової розвідки, якого розшукує американський уряд за його ймовірну участь у хакерських схемах, спрямованих на втручання у президентські вибори в США 2016 року.

Його адвокат у швейцарській процедурі екстрадиції Олівер Ціріч заявив, що справжньою причиною розшуку Клюшина були його зв'язки з російським урядом, а також те, що американські та британські спецслужби раніше намагалися завербувати його.

Натомість американська влада стверджує, що хакер Іван Єрмаков, працюючи на Клюшина, допоміг проникнути в мережі двох фірм, які допомагають публічним компаніям подавати звіти до регуляторів ринку цінних паперів, щоб завантажити ще не оприлюднені фінансові звіти.

Використовуючи ці викрадені звіти про прибутки, Клюшин, Єрмаков і троє інших осіб у 2018-2020 роках домовилися про купівлю та продаж акцій кількох компаній, включаючи IBM Corp, Snap Inc і Tesla Inc, що дозволило їм заробити щонайменше 89 мільйонів доларів.

З моменту екстрадиції зі Швейцарії його утримують під вартою без права на заставу, а суддя посилається на його статки та активи, включаючи яхту вартістю майже 4 мільйони доларів, яку, за словами прокурорів, він обговорював купити в той самий час, коли розгорталася кримінальна схема..

Прокурори планують показати присяжним фотографію яхти, хоча минулого тижня окружний суддя США Патті Саріс заборонила їм надавати більше фотографій, щоб уникнути "упередження "ось супербагатий олігарх", - зазначає Reuters.