Матеріали:
Теми:
CУСПІЛЬСТВО

російський бізнесмен, пов'язаний з Кремлем, постане перед судом у США за хакерську схему – Reuters

30 січня 2023, 19:37
російський бізнесмен, пов'язаний з Кремлем, постане перед судом у США за хакерську схему – Reuters
Фото: twitter.com/ThreatConnect
Компанія Клюшина "М-13" не лише працювала на адміністрацію путіна, але й найняла на роботу колишнього офіцера російської військової розвідки.

російський бізнесмен Владислав Клюшин, пов'язаний з Кремлем, постане в Бостоні перед судом за звинуваченням США у тому, що він брав участь у кримінальній схемі, яка принесла десятки мільйонів доларів незаконного торгового прибутку. Він використовував корпоративну інформацію, викрадену за допомогою хакерських атак.

Про це повідомило сьогодні агентство Reuters. За його інформацією, прокурори стверджують, що компанія Клюшина "М-13" не лише працювала на адміністрацію путіна, але й найняла на роботу колишнього офіцера російської військової розвідки, якого розшукує американський уряд за його ймовірну участь у хакерських схемах, спрямованих на втручання у президентські вибори в США 2016 року.

Його адвокат у швейцарській процедурі екстрадиції Олівер Ціріч заявив, що справжньою причиною розшуку Клюшина були його зв'язки з російським урядом, а також те, що американські та британські спецслужби раніше намагалися завербувати його.

Натомість американська влада стверджує, що хакер Іван Єрмаков, працюючи на Клюшина, допоміг проникнути в мережі двох фірм, які допомагають публічним компаніям подавати звіти до регуляторів ринку цінних паперів, щоб завантажити ще не оприлюднені фінансові звіти.

Використовуючи ці викрадені звіти про прибутки, Клюшин, Єрмаков і троє інших осіб у 2018-2020 роках домовилися про купівлю та продаж акцій кількох компаній, включаючи IBM Corp, Snap Inc і Tesla Inc, що дозволило їм заробити щонайменше 89 мільйонів доларів.

З моменту екстрадиції зі Швейцарії його утримують під вартою без права на заставу, а суддя посилається на його статки та активи, включаючи яхту вартістю майже 4 мільйони доларів, яку, за словами прокурорів, він обговорював купити в той самий час, коли розгорталася кримінальна схема..

Прокурори планують показати присяжним фотографію яхти, хоча минулого тижня окружний суддя США Патті Саріс заборонила їм надавати більше фотографій, щоб уникнути "упередження "ось супербагатий олігарх", - зазначає Reuters.


СШАсудхакер

Останні матеріали

Захід не до кінця розуміє російську загрозу. Наслідки нерішучості Німеччини
Політика
Захід не до кінця розуміє російську загрозу. Наслідки нерішучості Німеччини
Переклад iPress – 30 січня 2023, 15:34
Битва за український титан. Україна може бути одним з небагатьох незалежних постачальників цього стратегічного ресурсу для Заходу – Newsweek
Бізнес & Фінанси
Битва за український титан. Україна може бути одним з небагатьох незалежних постачальників цього стратегічного ресурсу для Заходу – Newsweek
Переклад iPress – 30 січня 2023, 12:02
В Пентагоні активно обговорюють надання Україні винищувачів F-16. Підтримка Конгресу знайдеться – Politico
Політика
В Пентагоні активно обговорюють надання Україні винищувачів F-16. Підтримка Конгресу знайдеться – Politico
Переклад iPress – 30 січня 2023, 11:11
Примара 2016 року. Макгонігал, Трамп і правда про Америку – Тімоті Снайдер
Політика
Примара 2016 року. Макгонігал, Трамп і правда про Америку – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 30 січня 2023, 09:12
Чергова помилка Німеччини. Нерішучість нікому не йде на користь, окрім путіна – The Economist
Політика
Чергова помилка Німеччини. Нерішучість нікому не йде на користь, окрім путіна – The Economist
Переклад iPress – 27 січня 2023, 16:13
БТР Stryker та танки M1 Abrams. Переваги та можливі проблеми нової американської техніки на українському полі бою – американські експерти та ЗМІ
Технології
БТР Stryker та танки M1 Abrams. Переваги та можливі проблеми нової американської техніки на українському полі бою – американські експерти та ЗМІ
Переклад iPress – 27 січня 2023, 13:26
Чеський Трамп проти нащадків Гавела. Все, що варто знати про президентські вибори в Чехії
Політика
Чеський Трамп проти нащадків Гавела. Все, що варто знати про президентські вибори в Чехії
Переклад iPress – 27 січня 2023, 09:12
Арештований ФБРівець, Дерипаска, Трамп та Україна. Що їх пов’язує – Тімоті Снайдер
Політика
Арештований ФБРівець, Дерипаска, Трамп та Україна. Що їх пов’язує – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 січня 2023, 16:52
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється