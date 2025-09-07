Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
російський БпЛА порушив повітряний простір Польщі: підіймали авіацію

07 вересня 2025, 12:48
російський БпЛА порушив повітряний простір Польщі: підіймали авіацію
Однак про його збиття не повідомляється.

Під час масштабної ракетно-дронової атаки рф на Україну в ніч на 7 вересня один із російських безпілотників залетів у повітряний простір Польщі. За повідомленнями моніторингових груп і польських військових, дрон перебував у небі щонайменше пів години, однак інформації про його збиття не надходило.

Про це повідомили в Оперативному командуванні ЗС Польщі.

Зафіксовано, що близько 01:13 ночі дрон з боку Волині перетнув кордон і рухався в напрямку міста Замосць. Через пів години польські моніторингові канали повідомили про активність винищувачів у тому районі, однак подальший маршрут дрона простежити не вдалося. Ймовірно, він вийшов за межі зони спостереження або впав.

О 02:06 польське командування повідомило про приведення в бойову готовність сил ППО, радіолокаційних систем і союзної авіації. Відомство запевнило, що ситуація перебуває під контролем, а війська у повній готовності до реагування.

Близько 05:00 ранку польські та союзні сили завершили операції в повітряному просторі після припинення російських атак на території України.

Це вже не перший випадок порушення польського повітряного простору. Наприкінці серпня дрон Shahed перебував над Польщею понад дві години, пролетівши близько 200 км до моменту падіння.

На початку вересня ми писали, що у Польщу залетіли два дрони, але збивати їх не стали

 
Польщавійна

