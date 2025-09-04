Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Польщу залетіли два дрони, але збивати їх не стали

04 вересня 2025, 16:53
У Польщу залетіли два дрони, але збивати їх не стали
Джерело: krymsos.com
Де саме безпілотники вторглися в повітряний простір Польщі, військові не уточнили
У ніч на 3 вересня два безпілотники ввійшли в повітряний простір Польщі – їх не збивали, бо вони не становили небезпеки.
 
Про це на пресконференції повідомив оперативний командувач збройних сил Польщі Мацей Кліш, інформує Reuters.
 
Кліш заявив, що "ці два порушення були під повним контролем національних сил і підрозділів, залучених до системи державної оборони".
 
Начальник Генерального штабу Польщі Веслав Кукула заявив, що безпілотники покинули повітряний простір Польщі, не завдавши жодної шкоди.
 
Де саме безпілотники вторглися в повітряний простір Польщі, вони не уточнили.
 
За даними Повітряних сил ЗСУ, в ніч на 3 вересня рф застосувала для удару по Україні 526 засобів повітряного нападу: 502 дрони, 16 крилатих ракет "Калібр" і вісім крилатих ракет Х-101. Українська ППО знищила 430 БПЛА, 14 "Калібрів" і сім ракет Х-101, уточнили військові. Влучання зафіксували на 14 локаціях, стільки ж місць пошкоджено від падіння уламків.
 
