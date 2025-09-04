У Польщу залетіли два дрони, але збивати їх не стали

Де саме безпілотники вторглися в повітряний простір Польщі, військові не уточнили

У ніч на 3 вересня два безпілотники ввійшли в повітряний простір Польщі – їх не збивали, бо вони не становили небезпеки.

Про це на пресконференції повідомив оперативний командувач збройних сил Польщі Мацей Кліш, інформує Reuters.

Кліш заявив, що "ці два порушення були під повним контролем національних сил і підрозділів, залучених до системи державної оборони".