Російський дрон пошкодив приватний будинок у Польщі

10 вересня 2025, 10:05
Фото: polsatnews.pl
Будинок розташований у Люблінському воєводстві
У ніч на 10 вересня уламки російського безпілотника пошкодили житловий будинок у місті Вирики в Люблінському воєводстві.
 
Про це повідомив Polsat News із посиланням на заяву речника місцевого управління поліції. 
 
Унаслідок інциденту пошкоджено дах будівлі й автомобіль поруч із ним. За даними правоохоронців, ніхто з людей не постраждав. 
 
Староста Влодавського району Маріуш Занько також поінформував журналістів про пошкодження одного будинку у Вириках. Він зазначив, що поки йому достеменно невідомо, це був сам безпілотник, який упав на будівлю й пошкодив її дах і стелю, чи уламки від нього. Суму збитків встановлюють. 
 
Староста назвав ситуацію "складною і тривожною". За його словами, вона "викликала багато занепокоєння" серед місцевих жителів. 
 
Оперативне командування збройних сил Польщі в мережі Х поінформувало про закінчення операції щодо дронів. Пошук і визначення місць імовірних падінь об'єктів, котрі порушили повітряний простір Польщі триває. Людей закликають бути пильними. 
 
"Заради безпеки наших громадян ми закликаємо всіх, хто помітить невідомий об'єкт або його залишки, не наближатися до нього, не торкатися його й не переміщувати. Такі предмети можуть становити загрозу й містити небезпечні матеріали. Їх мають ретельно перевірити відповідні органи", – наголосили військові. 

 

війна в Україніросія окупантиатака безпілотників

