російський обстріл Києва ставить під загрозу мирну ініціативу Трампа – Келлог
Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог став першим з американських високопосадовців, хто публічно відреагував на один із наймасштабніших російських обстрілів Києва в ніч на четвер, 28 серпня.
Про це він написав у мережі X (Twitter).
Келлог наголосив, що росія здійснила другий за масштабом обстріл Києва з початку повномасштабного вторгнення: було випущено понад 600 дронів і 31 ракету.
"Мішенню були не солдати і не зброя. росія вдарила по житлових районах Києва, цивільних багатоповерхівках, офісах представництв ЄС і Великої Британії, а також по невинних мирних мешканцях", – зазначив посадовець.
Він наголосив, що такі брутальні атаки підривають перспективи миру, до якого, за його словами, прагне Дональд Трамп.
Нагадаємо, що сьогодні вночі росія вдарила по Києву ракетами та дронами: є загиблі та поранені.