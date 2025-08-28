Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
російський обстріл Києва ставить під загрозу мирну ініціативу Трампа – Келлог

28 серпня 2025, 18:38
джерело x.com/generalkellogg
За його словами, удари по цивільній інфраструктурі підривають зусилля досягти миру, якого Дональд Трамп.

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог став першим з американських високопосадовців, хто публічно відреагував на один із наймасштабніших російських обстрілів Києва в ніч на четвер, 28 серпня.

Про це він написав у мережі X (Twitter).

Келлог наголосив, що росія здійснила другий за масштабом обстріл Києва з початку повномасштабного вторгнення: було випущено понад 600 дронів і 31 ракету.

"Мішенню були не солдати і не зброя. росія вдарила по житлових районах Києва, цивільних багатоповерхівках, офісах представництв ЄС і Великої Британії, а також по невинних мирних мешканцях", – зазначив посадовець.

Він наголосив, що такі брутальні атаки підривають перспективи миру, до якого, за його словами, прагне Дональд Трамп.

Нагадаємо, що сьогодні вночі росія вдарила по Києву ракетами та дронами: є загиблі та поранені.

 

