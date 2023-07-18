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ПОЛІТИКА

Розбіжності щодо війни в Україні призвели до розколу на саміті ЄС-Латинська Америка

18 липня 2023, 14:31
Розбіжності щодо війни в Україні призвели до розколу на саміті ЄС-Латинська Америка
Джерело: blogs.bournemouth.ac.uk
Дипломатичний захист України і засудження москви є повсякденною справою для країн ЄС, але багато урядів країн Латинської і Центральної Америки зайняли більш нейтральну позицію щодо війни в Європі.

В останній день проведення саміту між лідерами Євросоюзу та Латинської Америки зустріч перетворилася на дипломатичну сварку через війну росії проти України.

Про це повідомляє Associated Press.

Повідомляється, що посли працювали більшу частину ночі і до ранку вівторка, щоб знайти хоча б найпростіший м'який текст для засудження росії за її вторгнення в Україну. При цьому переговори зависли через застереження деяких країн Центральної і Південної Америки, таких як Куба, Венесуела і Нікарагуа, сказав чиновник ЄС.

У той час як ЄС, що складається з 27 країн, хотів, щоб саміт був присвячений новим економічним ініціативам і тіснішій співпраці для запобігання зростаючому впливу Китаю в регіоні, кілька лідерів Співтовариства держав Латинської Америки і Карибського басейну (CELAC), що складається з 33 країн, принесли на стіл переговорів вікові звинувачення в колоніалізмі і рабстві.

"Більшість Європи була і залишається однобоким бенефіціаром у відносинах, в яких наша Латинська Америка і наш Карибський басейн були і залишаються нерівноправними", - заявив прем'єр-міністр Сент-Вінсента і Гренадин Ральф Гонсалвес, який головує в CELAC.

Дипломатичний захист України і засудження москви є повсякденною справою для країн ЄС, але багато урядів країн Латинської і Центральної Америки зайняли більш нейтральну позицію щодо війни в Європі.

В той час як ЄС наполягає на різких висловлюваннях щодо війни, Гонсалвес заявив, що "цей саміт не повинен стати ще одним марним полем битви для дискусій з цього питання, яке розглядалося і продовжує розглядатися на інших, більш актуальних форумах".

Результатом стало те, що торговельні угоди, які вже давно перебувають у глухому куті швидше за все, не стануть ближчими до вирішення, коли лідери завершать свій саміт у вівторок.

Видання зазначає, що якщо на саміті й було щось продемонстровано, то це зростання впевненості країн Центральної та Південної Америки, підсилене величезними вливаннями коштів з боку Китаю і усвідомленням того, що їхня критична сировина стане ще більш життєво важливою, оскільки ЄС прагне покласти край надмірній залежності від рідкісних мінеральних ресурсів Пекіну.

Востаннє саміт проходив у 2015 році. Цього року глави держав та урядів з 60 країн ЄС та Латинської Америки й Карибського басейну зустрілися на у Брюсселі 17-18 липня.

ЄСЛатинська Америкавійна в Україні

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