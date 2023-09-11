Розвідка Британії підтверджує рішення росії мобілізувати ще 400 тисяч

Влада росії планує набрати до армії 420 тисяч контрактників до кінця цього року.

Це вплине на робочу силу в різних не військових галузях.

Про це Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки написало в X (Twitter).

В вересні заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що наразі набрано 280 тисяч осіб.

Проте ці цифри неможливо перевірити незалежним чином, зазначає британська розвідка.

Мобілізація до армії в росії продовжує негативно впливати на робочу силу в промисловості. Інститут економічної політики імені Єгора Гайдара виявив, що дефіцит працівників у промисловості росії досяг нового максимуму в 42% в липні 2023 року, це на 7% більше, ніж у квітні 2023 року.

На відміну від призову в інших галузях, в ІТ-секторі росія вжила заходів для збереження робочої сили.

І це підкреслює особливо гострий дефіцит в секторі після того, як близько 100 тисяч ІТ-працівників покинули росію минулого року. Загалом це 10% робочої сили ІТ-сектору.

4 вересня президент путін підписав указ про збільшення призовного віку для ІТ-спеціалістів з 27 до 30 років, що монострує дефіцит робочої сили в невійськових сферах.

Перед президентськими виборами в росії, запланованих на березень 2024 року, російська влада, ймовірно, намагатиметься уникнути подальших непопулярних мобілізацій.