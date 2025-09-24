Рубіо і Лавров провели закриту зустріч на Генасамблеї ООН

Переговори відбулися у закритому форматі та стали черговим етапом дипломатичного діалогу між двома країнами.

Державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ росії Сергій Лавров зустрілися в середу під час 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Зустріч проходила в закритому форматі, без публічних заяв сторін.

Про це повідомили росЗМІ, а фотографії зустрічі опублікувала речниця російського МЗС Марія Захарова.

Фотографії зустрічі оприлюднила у своєму Telegram-каналі речниця МЗС росії Марія Захарова. Вона опублікувала два знімки без жодних пояснень або коментарів щодо змісту переговорів.

За інформацією російського агентства ТАСС, зустріч відбулася без вступних заяв делегацій і триває за зачиненими дверима.

Це не перший контакт між Рубіо та Лавровим: з моменту вступу адміністрації Дональда Трампа до влади у 2025 році держсекретар США кілька разів спілкувався з Лавровим телефоном.

Остання особиста зустріч відбулася в кулуарах саміту АСЕАН у Малайзії в липні цього року, тоді переговори тривали близько години.