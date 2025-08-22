Рубіо наголосив на провідній ролі Європи у гарантіях безпеки для України

Рубіо зробив заяву під час зустрічі з європейськими колегами у четвер.

Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що Вашингтон братиме участь у післявоєнних гарантіях безпеки для України, проте наголосив, що головну відповідальність повинні взяти на себе європейські країни.

Про це повідомляє CNN.

За інформацією телеканалу, Рубіо зробив заяву під час зустрічі з європейськими колегами у четвер. У Білому домі вважають, що основний тягар гарантій безпеки лягає на Європу, а США готові надати допоміжну підтримку.

Можливі формати допомоги США:

авіаційна підтримка — пілотована та безпілотна;

розвідувальні та спостережні місії;

військова координація та підтримка союзників.

Водночас президент США Дональд Трамп наголошував, що американських військових в Україну не відправлятимуть.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що очікує конкретизації гарантій від партнерів протягом найближчих двох тижнів. Наразі 30 країн розробляють такі гарантії, що включають фінансову допомогу, санкції, посилення протиповітряної оборони та розміщення військ.

Зеленський підкреслив, що сигнал США став стимулом для інших партнерів. Зокрема, Туреччина підтвердила готовність сприяти безпеці в Чорному морі.

Велика Британія, Франція та Німеччина заявили про готовність відіграти активну роль у безпеці України. Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі прямо підтвердив готовність відправити британських військових в Україну.

У відповідь росія негативно відреагувала на ініціативу. Глава МЗС рф Сергій Лавров заявив, що москва не прийме жодних колективних гарантій без своєї участі та вимагатиме права вето за участю Китаю. Київ такі умови вважає неприйнятними.