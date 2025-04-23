Рубіо пропустить переговори через відмову Зеленського визнати Крим російським – CNN

Проте президент України готовий до переговорів.

Держсекретар Марко Рубіо не братиме участь у переговорах щодо України через позицію українського президента Володимира Зеленського, який відкидає пропозицію США щодо визнання Криму російським.

Про це повідомляє телеканал CNN.

"Пропозиція США передбачає визнання контролю росії над Кримом, південним українським півостровом, який був незаконно анексований москвою у 2014 році, повідомило CNN джерело, обізнане з ініціативою. Це також забезпечить припинення вогню вздовж лінії фронту", - пише видання.

Проте вчора Зеленський дав зрозуміти, що він готовий до переговорів з росією, але Київ не погодиться на угоду, яка визнає контроль москви над Кримом.

Раніше інші американські ЗМІ писали, що США в Лондоні запропонують офіційно визнати Крим частиною рф.

А зранку стало відомо, що Рубіо і Віткофф не поїдуть у Лондон на зустріч про "мирну угоду".