Рубіо закликав Київ до мирної угоди та запевнив у непохитній підтримці НАТО

Рубіо наголосив, що рішення про закінчення війни не залежить від адміністрації Дональда Трампа.

Американський держсекретар Марко Рубіо заявив, що Україні слід погодитися на мирну угоду, а росія має припинити війну проти України.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалам NBC та CBS.

Під час розмови з журналістами Рубіо наголосив, що рішення про закінчення війни не залежить від адміністрації Дональда Трампа, хоча президент США поставив це питання у пріоритет. Держсекретар підкреслив, що Трамп "безумовно зробив більше, ніж Байден, щоб закінчити війну", оскільки нинішня адміністрація не мала чіткого плану щодо конфлікту.

"Президент заявляє, що це буде його пріоритетом, і так воно і є", — зазначив Рубіо, додавши, що Київ має серйозно розглянути пропозицію мирної угоди.

Рубіо також звернув увагу на ситуацію з порушеннями повітряного простору НАТО. Він заявив, що російські літаки не будуть збиватися, якщо вони не атакують країни Альянсу. За його словами, НАТО реагує на вторгнення через перехоплення літаків і продовжуватиме робити це у майбутньому. Держсекретар підкреслив, що США як ключовий член Альянсу працюватимуть із союзниками, щоб захистити кожен сантиметр території НАТО, і це зобов’язання "залишається непохитним".

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що Альянс готовий «налякати» росію, аби уникнути нових провокацій, при цьому можливість жорсткої реакції оцінюватиметься з урахуванням ситуації. Пілоти НАТО, які перехоплювали російські літаки над Естонією, не виявили "безпосередньої загрози".

Таким чином, США та НАТО продовжують демонструвати підтримку територіальної цілісності Європи та готовність захищати союзників, одночасно закликаючи Київ і москву до пошуку мирного врегулювання.