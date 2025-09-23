Генсек НАТО: Альянс готовий налякати росію, щоб зупинити провокації

Він вважає, що в Естонії вдалося уникнути ескалації, а у випадку Данії ще рано говорити про російський слід.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс готовий "налякати" росію, аби не було нових триваючих провокацій.

Як повідомляє Sky News, він наголосив, що в організації здатні на більш жорстку реакцію, але це потрібно робити, оцінюючи ситуацію. Тоді як пілоти НАТО, які "вели" російські літаки у повітряному просторі Естонії, не виявили "безпосередньої загрози".

"Під час останнього порушення повітряного простору Естонії сили НАТО оперативно перехопили й супроводили літаки без ескалації конфлікту, оскільки безпосередньої загрози не було", — сказав він.

Що ж стосується ситуації з БпЛА в Данії, то, на думку Рютте, її надто рано пов'язувати з вторгненням рф. У Копенгагені зараз оцінюють подію, додав він.

19 вересня три російських винищувачі МіГ-31 без дозволу перетнули повітряний простір Естонії над Фінською затокою і перебували там близько 12 хвилин. Через це Таллінн ініціював консультації з НАТО за статтею 4, яка передбачає колективні обговорення, якщо під загрозою опиняється територіальна цілісність або безпека держави-члена.

У понеділок увечері в столиці Данії Копенгагені через дрони тимчасово зупинив роботу аеропорт.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен назвала інцидент із появою дронів над аеропортом Данії "серйозною атакою" і заявила, що не може виключити причетність росії до цієї провокації.