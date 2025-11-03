Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Румунія і Rheinmetall домовилися про будівництво порохового заводу вартістю €535 млн

03 листопада 2025, 18:39
Румунія і Rheinmetall домовилися про будівництво порохового заводу вартістю €535 млн
Підприємство створить близько 700 робочих місць.

Румунія та німецька оборонна компанія Rheinmetall підписали угоду про створення порохового заводу у місті Вікторія, який має зробити країну ключовим гравцем у оборонній промисловості Південно-Східної Європи та забезпечити близько 700 робочих місць.

У понеділок Румунія та Rheinmetall офіційно підписали угоду щодо будівництва порохового заводу на території Румунії, повідомляє АР.

Прем’єр-міністр Румунії Іліє Боложан відзначив, що спільне підприємство з німецькою компанією сигналізує про зростання потенціалу країни в оборонній промисловості Південно-Східної Європи.

Очікується, що будівництво заводу вартістю 535 млн євро розпочнеться у 2026 році і триватиме три роки. Реалізація проєкту створить близько 700 робочих місць. Частину фінансування Румунія планує отримати через європейський механізм SAFE, призначений для стимулювання обороноздатності країн-членів ЄС.

"Після багатьох років, коли наша оборонна промисловість була мало затребувана, Румунія вступає в нову фазу через безпекову ситуацію у Східній Європі. Ми раді, що Rheinmetall бачить у нас надійного партнера і посилює свою присутність у країні", - заявив Боложан.

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер підкреслив, що порох, який вироблятиметься на заводі, користується попитом у всьому світі, особливо в Європі, і зробить Румунію важливим елементом оборонної екосистеми континенту.

"Наша стратегія полягає у тому, щоб інтегрувати Румунію в європейську та НАТО-екосистему оборонної промисловості", - додав Паппергер.

Також у Литві завершили проєкт заводу Rheinmetall

 

РумуніязаводRheinmetallпорох

