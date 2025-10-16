У Литві завершили проєкт заводу Rheinmetall: старт будівництва вже близько

Найближчим часом мають обрати підрядника та розпочати будівництво підприємства, яке виготовлятиме артилерійські боєприпаси калібру 155 мм.

У Литві завершено проєктування майбутнього заводу німецького оборонного концерну Rheinmetall, який спеціалізуватиметься на виробництві 155-міліметрових артилерійських боєприпасів. Проєкт реалізує компанія Tec Industry, яка вже підготувала технічну документацію і готується до наступного етапу будівництва об’єкта.

Про це повідомляє литовський мовник LRT.

"Ми сформували окрему команду проєктувальників, яка з червня працювала над документацією, з особливою увагою до рішень у сфері вибухобезпеки. Тепер готуємось до технічного нагляду та розширення штату", - заявив керівник Tec Industry Вайдас Лаукайтіс.

Тому , ймовірно, вже найближчим часом оберуть генерального підрядника.

Також після цього стартує активна фаза будівництва і за планом, завод почне роботу на початку 2027 року.

Завод буде зведений у місті Байсогала у співпраці з державними компаніями Epso-G (через її дочірню структуру Epso-G Invest) та Гірайтською збройовою фабрикою. Очікувана вартість проєкту від 260 до 300 мільйонів євро.

Керівник дочірньої компанії Rheinmetall це Expal Munitions, Хосе Мануель Фернандес Бош, раніше повідомляв, що будівництво розпочнеться влітку або восени 2025 року, а завершити його планують до осені 2026-го.