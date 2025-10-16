Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Литві завершили проєкт заводу Rheinmetall: старт будівництва вже близько

16 жовтня 2025, 11:03
У Литві завершили проєкт заводу Rheinmetall: старт будівництва вже близько
Найближчим часом мають обрати підрядника та розпочати будівництво підприємства, яке виготовлятиме артилерійські боєприпаси калібру 155 мм.

У Литві завершено проєктування майбутнього заводу німецького оборонного концерну Rheinmetall, який спеціалізуватиметься на виробництві 155-міліметрових артилерійських боєприпасів. Проєкт реалізує компанія Tec Industry, яка вже підготувала технічну документацію і готується до наступного етапу будівництва об’єкта.

Про це повідомляє литовський мовник LRT.

"Ми сформували окрему команду проєктувальників, яка з червня працювала над документацією, з особливою увагою до рішень у сфері вибухобезпеки. Тепер готуємось до технічного нагляду та розширення штату", - заявив керівник Tec Industry Вайдас Лаукайтіс.

Тому , ймовірно, вже найближчим часом оберуть генерального підрядника.
Також після цього стартує активна фаза будівництва і за планом, завод почне роботу на початку 2027 року.

Завод буде зведений у місті Байсогала у співпраці з державними компаніями Epso-G (через її дочірню структуру Epso-G Invest) та Гірайтською збройовою фабрикою. Очікувана вартість проєкту від 260 до 300 мільйонів євро.

Керівник дочірньої компанії Rheinmetall це Expal Munitions, Хосе Мануель Фернандес Бош, раніше повідомляв, що будівництво розпочнеться влітку або восени 2025 року, а завершити його планують до осені 2026-го.

 
ЛитвазаводRheinmetall

Останні матеріали

путін втрачає контроль. Старий сценарій війни дає збій – CEPA
Політика
путін втрачає контроль. Старий сценарій війни дає збій – CEPA
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 12:17
Наступна хвиля ядерного розповсюдження? Висновки з реакції світу на війну проти України – Андреас Умланд
Політика
Наступна хвиля ядерного розповсюдження? Висновки з реакції світу на війну проти України – Андреас Умланд
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 11:10
Наслідки саміта Трампа для путіна. Скасування арабського саміту демонструє падіння впливу путіна на Близькому Сході – The Guardian
Політика
Наслідки саміта Трампа для путіна. Скасування арабського саміту демонструє падіння впливу путіна на Близькому Сході – The Guardian
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 08:43
Політика
"Томагавки" для України. Немає достатньої кількості, немає результату – Том Купер
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 16:15
Дональд Трамп – президент-здирник. Перемоги на короткостроковій дистанції – Іво Даалдер
Політика
Дональд Трамп – президент-здирник. Перемоги на короткостроковій дистанції – Іво Даалдер
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 12:07
Політика
"Красуня" Мелоні, крінжовий Стармер і квитки на футбол. Дивні моменти з саміту Трампа щодо Гази – Politico
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 08:42
Розширення російської агресії на захід. Як готується до нападу Польща – Wall Street Journal
Політика
Розширення російської агресії на захід. Як готується до нападу Польща – Wall Street Journal
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 16:17
Оточення без бою. Справжня мета нових провокацій росіян біля Естонії – Едвард Лукас
Політика
Оточення без бою. Справжня мета нових провокацій росіян біля Естонії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 11:58
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється