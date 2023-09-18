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Румунія може ввести заборону на експорт зерна з України на місяць

18 вересня 2023, 21:49
Румунія може ввести заборону на експорт зерна з України на місяць
Фото: zakarpattya.net.ua
Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що уряд країни може продовжити торговельну заборону щодо експорту зерна з України ще на 30 днів.

Про це повідомляє Reuters.

"Румунія не отримувала запитів на експорт зерна з України з п’ятниці, та додав, що не хоче повторення ситуації, яка на початку цього року вплинула на румунських фермерів", - заявив румунський прем’єр.

За його словами, прем'єр-міністр України пообіцяв сьогодні надіслати пропозицію щодо ліцензування експорту, яку ми обговоримо.

Якщо запити на експорт до Румунії будуть, то уряд попросить міністрів сільського господарства та економіки підготувати наказ про продовження заборони на 30 днів, доки ситуація не проясниться.  

Раніше через зернова кризу Польща анонсувала зустріч Зеленського і Дуди найближчим часом.

 

РумуніязерноЗАБОРОНАУкраїна

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