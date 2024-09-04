Румунія обмежує рух на одному з прикордонних пунктів з Україною – Держприкордонслужба

Пішохідного руху не зупинятимуть.

Пункт пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієї" частково зупинить пропуск автомобілів у зв'язку з аварійною ситуацією на мосту через Тису.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

На КПП із 5 вересня місяць триватиме ремонт. Пропуск транспортних засобів зупинятимуть із 10.00 до 15.00 із понеділка до п'ятниці, попередили в ДПСУ.

Пішохідного руху в цьому пункті пропуску не зупинятимуть.