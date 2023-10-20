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Румунія встановить на українському кордоні нову систему захисту від дронів

20 жовтня 2023, 14:53
Румунія встановить на українському кордоні нову систему захисту від дронів
Фото: cotidianul.ro
Вже найближчим часом Румунія отримає сучасну систему захисту від БПЛА після того, як кілька разів уламки російських дронів падали на її територію.

Про це повідомляє портал HotNews.ro.

Нову систему встановлять на кордоні з Україною, її Румунія отримає від НАТО на підставі міжурядової угоди з однією з країн-партнерів.

Мова йде про одну з найпотужніших систем протидії дронам в Європі.

Ще в вересні Румунія підтвердила падіння російського дрона на своїй території.

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