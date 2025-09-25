Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Румунія затвердила правила збиття російських дронів і літаків

25 вересня 2025, 21:55
Фото: twitter.com/FinnishAirForce
Процедура включатиме три основні етапи - ідентифікацію, глушіння та втручання
У Румунії завершили розробку методології виконання закону про реагування на ворожі безпілотники та літаки, які порушили повітряний простір країни.
 
Про це заявив міністр національної оборони Румунії Іонуц Моштяну, повідомляє Digi24.
 
За його словами, процедура включатиме три основні етапи - ідентифікацію, глушіння та втручання.
 
Міністр зазначив, що деталі залишаються засекреченими, проте використання зброї та знищення повітряного судна визначили як "крайній захід" - його застосовуватимуть лише після невдачі всіх інших заходів.
 
Моштяну уточнив, що рішення залежатиме від типу повітряного судна. Якщо йдеться про військові літаки, наказ може віддати командир операції відповідно до стандартів НАТО. У випадку цивільних суден остаточне рішення про збиття, як і раніше, ухвалює міністр оборони.
 
Також оборонні установи ведуть перелік об'єктів для захисту, який регулярно оновлюють. До нього можуть додавати тимчасові цілі, зокрема місця перебування високопосадовців під час подій.

 

Румуніявійна в Українівинищувачіросія окупанти

