Рютте: країни НАТО від початку 2025 року надали Україні допомоги на €20 млрд

За його словами, загроза, яка надходить для НАТО від росії, залишається і на сьогодні.

Альянс продовжує підтримувати Україну у її боротьбі проти агресії рф і вже цього року союзники по НАТО надали Україні безпекову допомогу на суму більше 20 мільярдів євро.

Про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив під час пресконференції у Брюселі, повідомляє національне інформагентство Укрінформ.

"Союзники по НАТО продовжують підтримку України. Протягом перших трьох місяців року вони вже виділили для України більше як 20 мільярдів євро безпекової допомоги на 2025 рік. Наше командування у Вісбадені продовжує координувати поставки безпекової допомоги та тренування для України", - зазначив Рютте.

За його словами, цього тижня весь світ відзначив сумну річницю трагедії українського міста Буча.

"Я відвідав це місто у липні 2022 року, і говорив з тими, хто вижив. Ми ніколи не збудемо цього лиха. За три роки, що минули після звільнення Бучі, Росія продовжує розпалювати війну проти України. Я відзначаю президента Трампа за те, що він зламав цей глухий кут, і повністю підтримую зусилля, що були здійснені США, щоб привести цю війну до справедливого та довготривалого завершення. Я також вітаю зусилля Британії, Франції та інших країн, які роблять свій внесок у забезпечення тривалого миру, коли прийде його час", - додав генсекретар.

Рютте також сказав, що загроза, що надходить для НАТО від росії, залишається чинною. кремль продовжує тісно співпрацювати з Китаєм, Іраном та КНДР, і характер таких контактів не лише завдає шкоди Україні, але посилює нестабільність в Альянсі та по усьому світу.

"Ми бачимо як ці та інші учасники намагаються дестабілізувати наші суспільства, шляхом саботажу на підводній інфраструктурі, кібернетичними атаками, замахами на вбивство. Ми живемо в небезпечному світі. Для того, щоб відповісти на ці та на інші виклики, ми маємо збудувати сильніше, більш справедливе та більш летальне НАТО. Саме тому міністри зібралися тут цього тижня, щоб переконатися, що Альянс активно працює над цією спільною метою", - підсумував Рютте.

У вівторок, 1 квітня, ми писали, що у Брюсселі обговорять пріоритети у сфері безпеки для Альянсу.