Рютте обговорив із Зеленським енергетичну ситуацію в Україні та подальшу підтримку з боку НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої сторони обговорили критичну енергетичну ситуацію в Україні на тлі російських атак.

Про це Рютте повідомив у соцмережі X.

За словами генсека Альянсу, удари росії по енергетичній інфраструктурі України спричиняють "страшні людські страждання". Він запевнив, що НАТО працюватиме над тим, аби Україна й надалі отримувала необхідну допомогу для захисту та досягнення тривалого миру.

"Ми прагнемо забезпечити, щоб Україна й надалі отримувала необхідну підтримку для захисту сьогодні та, зрештою, для забезпечення тривалого миру", — написав Рютте.

Крім того, співрозмовники обговорили поточні міжнародні зусилля, спрямовані на припинення війни.

Як повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, у понеділок, 12 січня, за ініціативи Києва відбулося засідання Ради Україна–НАТО. Під час зустрічі українська сторона поінформувала союзників про масовані російські удари по критично важливій енергетичній інфраструктурі, а також про застосування росією балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік".

Сибіга наголосив, що серед невідкладних пріоритетів для України залишаються зміцнення протиповітряної оборони, забезпечення додаткових ракет, внесок партнерів в ініціативу PURL та підтримка оборонного виробництва, зокрема дронів-перехоплювачів.

Глава МЗС також заявив, що Україна очікує від союзників по НАТО рішучих дій щодо посилення підтримки, збільшення тиску на росію та наближення стійкого миру.