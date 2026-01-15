Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Рютте обговорив із Зеленським енергетичну ситуацію в Україні та подальшу підтримку з боку НАТО

15 січня 2026, 20:51
Рютте обговорив із Зеленським енергетичну ситуацію в Україні та подальшу підтримку з боку НАТО
https://www.president.gov.ua/
За словами генсека Альянсу, удари росії по енергетичній інфраструктурі України спричиняють "страшні людські страждання".

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої сторони обговорили критичну енергетичну ситуацію в Україні на тлі російських атак.

Про це Рютте повідомив у соцмережі X.

За словами генсека Альянсу, удари росії по енергетичній інфраструктурі України спричиняють "страшні людські страждання". Він запевнив, що НАТО працюватиме над тим, аби Україна й надалі отримувала необхідну допомогу для захисту та досягнення тривалого миру.

"Ми прагнемо забезпечити, щоб Україна й надалі отримувала необхідну підтримку для захисту сьогодні та, зрештою, для забезпечення тривалого миру", — написав Рютте.

Крім того, співрозмовники обговорили поточні міжнародні зусилля, спрямовані на припинення війни.

Як повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, у понеділок, 12 січня, за ініціативи Києва відбулося засідання Ради Україна–НАТО. Під час зустрічі українська сторона поінформувала союзників про масовані російські удари по критично важливій енергетичній інфраструктурі, а також про застосування росією балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік".

Сибіга наголосив, що серед невідкладних пріоритетів для України залишаються зміцнення протиповітряної оборони, забезпечення додаткових ракет, внесок партнерів в ініціативу PURL та підтримка оборонного виробництва, зокрема дронів-перехоплювачів.

Глава МЗС також заявив, що Україна очікує від союзників по НАТО рішучих дій щодо посилення підтримки, збільшення тиску на росію та наближення стійкого миру.

НАТОенергетикаМарк РюттеВолодимир ЗеленськийАндрій Сибіга

Останні матеріали

Проблема
Політика
Проблема "Орєшніка" для Європи. Технічні обмеження, альтернативні витрати та невирішені проблеми у сфері стримування – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 15 січня 2026, 15:46
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Політика
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Переклад iPress – 15 січня 2026, 14:05
Фронт без прориву і демонстрація
Політика
Фронт без прориву і демонстрація "Орєшніка". Як кремль намагається змінити порядок денний – Мік Раян
Переклад iPress – 15 січня 2026, 07:28
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус
Політика
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус "великої держави" – Politico
Переклад iPress – 14 січня 2026, 16:15
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Політика
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Переклад iPress – 14 січня 2026, 12:41
Повний хаос. Пропагандони путіна визнають, що росія у скрутному становищі – Джулія Девіс
Політика
Повний хаос. Пропагандони путіна визнають, що росія у скрутному становищі – Джулія Девіс
Переклад iPress – 14 січня 2026, 10:39
Майбутнє американського долара. ФРС змінює курс і вступає в політичне протистояння з Трампом – NY Times
Політика
Майбутнє американського долара. ФРС змінює курс і вступає в політичне протистояння з Трампом – NY Times
Переклад iPress – 13 січня 2026, 16:52
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Технології
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Переклад iPress – 13 січня 2026, 12:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється