Saab розглядає відкриття заводу Gripen в Україні

Потенційно це подвоїть виробничі потужності компанії.

Шведська компанія Saab, виробник винищувачів Gripen, розглядає можливість створення заводу в Україні для остаточного складання та випробування літаків.

Про це повідомляє Financial Times.

"Під час війни це непросто, але було б чудово налагодити в Україні хоча б остаточне складання і тестування літаків, а згодом, можливо, і часткове виробництво", - зазначив генеральний директор Saab Юханссон.

За його словами, співпраця з Україною може подвоїти потреби компанії у виробничих потужностях. Нині Saab інвестує у розширення виробництва в Бразилії, щоб довести випуск до 20–30 літаків Gripen на рік. У перспективі розглядається також розширення виробництва у Канаді та інших європейських країнах.

Юханссон додав, що одним із варіантів фінансування українського проєкту може стати використання заморожених російських активів.

"Зараз обговорюється, яку частину фінансування та ризиків візьме на себе Швеція, яку інші країни, і яку можна покрити за рахунок конфіскованих активів РФ. Остаточного рішення поки немає", - зазначив він.

Аналітик аерокосмічної та оборонної галузі Саш Туса з Agency Partners відзначає, що Saab має кращі шанси на нарощування виробництва, ніж більшість конкурентів.

"Пік випуску Gripen становив близько 18 літаків на рік, нині компанія виготовляє трохи більше половини цього показника. Найскладніше вийти за рамки історичного максимуму виробництва", - додав експерт.