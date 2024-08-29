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ПОЛІТИКА

Салліван та Сі Цзіньпін обговорили війну в Україні та інші ключові питання під час зустрічі

29 серпня 2024, 15:42
Салліван та Сі Цзіньпін обговорили війну в Україні та інші ключові питання під час зустрічі
Wikipedia
Обидві країни прагнуть стабілізувати відносини перед виборами в США.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван та лідер Китаю Сі Цзіньпін обговорили під час зустрічі низку тем, серед яких, зокрема, повномасштабна війна рф проти України.

Про це розповіли у Білому домі.

Ця зустріч була частиною зусиль, які спрямовані на підтримку каналів комунікацій й управління відносинами між США та Китаєм. 

Як зазначили у Білому домі,  крім війни рф проти України на зустрічі йшлося про подальше виконання зобов'язань, взятих головою Білого дому Джо Байденом та Сі Цзіньпіном під час саміту у Вудсайді в листопаді 2023 року: йдеться про боротьбу з наркотиками, комунікації між військовими, а також штучний інтелект.

Також темами зустрічі стали ситуація у Південно-Китайському морі і планування телефонної розмови між Байденом і Сі найближчими тижнями.

Візит радника Байдена до Китаю, зокрема, спрямований на зниження напруженості між Вашингтоном та Пекіном.

Зустрічі охоплять цілий ряд сфер, в яких дві країни мають розбіжності, зокрема торгівлю, Близький Схід, Україну і територіальні претензії Китаю – від Тайваню до Південно-Китайського моря.

Візит радника Байдена до Китаю, зокрема, спрямований на зниження напруженості між Вашингтоном та Пекіном.

Сі Цзіньпінвійна в УкраїніДжейк Салліван

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