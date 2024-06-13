Салліван: Викрадені українські діти мають бути з сім'ями в Україні, а не на російських сайтах усиновлення

Радник Байдена додав, що з початку повномасштабної війни російські війська та інш

Радник президента США Джейк Салліван заявив, що Білий дім має нові і достовірні повідомлення про те, що російська влада розміщує викрадених українських дітей на російських сайтах із усиновлення. Він зазначив, що те, що робить росія – жахливо.

Так, Джейк Салліван відреагував на нове розслідування Financial Times на цю тему, йдеться на сайті Білого дому.

"Це огидно та жахливо. Ці українські діти зі своїми сім'ями мають бути в Україні. росія веде війну не лише проти українських військових, а й проти українського народу", - сказав він.

Радник Байдена додав, що з початку повномасштабної війни російські війська та інші російські офіційні особи депортували до росії сотні тисяч українських цивільних, у тому числі дітей.

Також він нагадав заяву президента США, що "росія вчиняє в Україні військові злочини та злочини проти людяності". Він додав, що Америка "продовжуватиме підтримувати український народ, допомагаючи йому захищатися від варварської загарбницької війни росії".

Нагадаємо, що британський діловий журнал Financial Times виявив нові чотири анкети викрадених українських дітей на російських сайтах із усиновлення.

За даними журналістів, дітей було викрадено з державних інтернатів і розлучено зі своїми опікунами та родичами в містах, які були захоплені російською армією. Вік дітей, як повідомляє видання, від 8 до 15 років.