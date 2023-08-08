Саміт у Джидді показав посилення розбіжностей Китаю з рф щодо війни в Україні – ISW

Китайська делегація заявила про свою готовність взяти участь у наступній зустрічі в аналогічному форматі, яка, ймовірно, також буде без участі рф.

На саміті в Джидді (Королівство Саудівська Аравія), що відбувся 5-6 серпня, стало очевидним посилення розбіжностей Пекіна з осквою в питанні врегулювання повномасштабної війни рф проти України, зокрема в інтересах Кремля.

Про це йдеться у звіті ISW.

У публікації зазначається, що The Financial Times повідомило про те, що китайські представники на зустрічі в Джидді були "конструктивними" і "прагнули показати, що (Китай) - це не росія". Видання цитувало одного європейського дипломата, який був присутній на саміті, і зауважив, що "проста присутність Китаю показує, що росія стає дедалі ізольованішою".

Повідомляється, що китайська делегація заявила про свою готовність взяти участь у наступній зустрічі в аналогічному форматі, яка, ймовірно, також буде без участі рф.

російське інсайдерське джерело стверджувало, що москва відкинула китайський "мирний план" по Україні з 12 пунктів від лютого 2023 року (китайська делегація знову представила його на переговорах у Саудівській Аравії), і що деякі китайські еліти "таємно висловлюють своє невдоволення дії російського керівництва" щодо врегулювання війни в Україні.

Як йдеться у звіті, повідомлення про переговори в Саудівській Аравії та твердження інсайдерів, якщо вони є вірними, узгоджуються з попередніми оцінками ISW про те, що Китай не повністю підтримує росію у питанні України.

Крім того, це вказує також на думку аналітиків про те, що відносини москви та Пекіна не є "партнерством без обмежень", як це бажає кремль.

Нагадаємо, що на дводенній зустрічі у Саудівській Аравії, що відбулася 5-6 серпня, головною темою стала українська "формула миру". На зустріч були запрошені представники понад 40 країн, серед яких Індія, Бразилія, Індонезія, Єгипет, Мексика та Китай.