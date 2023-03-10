Санкцій, які можна запровадити проти росії, залишилось небагато. Україні потрібна інша підтримка – Боррель

За останній рік ЄС схвалив 10 раундів санкцій проти москви, покликаних ускладнити фінансування війни і позбавити росію технічного обладнання та запчастин для зброї, яка буде використана проти України.

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель зауважив, що санкцій, які можна запровадити проти росії, залишилось небагато. За його словами, Євросоюз повинен підтримувати Україну іншими кроками.

Про це він розповів в інтерв’ю Euractiv.

ЄС майже вичерпав свої варіанти каральних заходів проти росії, і блоку необхідно зосередити увагу на фінансовій та військовій підтримці України, розповів Боррель.

“З точки зору санкцій залишається зробити небагато, але ми можемо продовжувати збільшувати фінансову та військову підтримку”, — сказав він.

Він пояснив, що було б дивно, якби за рік, протягом якого ЄС запроваджує антиросійські санкції, залишалось більше варіантів.

“Ми використовували наш покроковий процес, і ми були поетапними – можливо, іноді надто поетапними”, – додав він.

Однак, додав європейський політик, Євросоюз продовжуватиме підтримувати Україну іншим шляхом, зокрема фінансово.

“Україні потрібні великі гроші, щоб підтримувати роботу механізму, держава, яка перебуває у стані війни, має багато фінансових потреб – це потребуватиме великих зусиль з нашого боку – тому санкції та військова підтримка – це ще не все”, – наголосив Боррель.

Європа, додав він, має фінансові можливості, які потрібно перетворити на військову потужність і вивести на передову, з належною підготовкою українських солдатів,

Щоб задовольнити зростаючі потреби України на полі бою перед ймовірним весняним наступом росії, міністри оборони ЄС 8 березня погодилися продовжити плани щодо прискорення постачання Україні боєприпасів калібру 155 міліметрів.

Боррель запропонував трикомпонентний план , який передбачає використання грошей, уже виділених Європейському фонду миру (EPF), який виділив 3,6 мільярда євро на озброєння України з початку широкомасштабного вторгнення в лютому минулого року і нещодавно був доповнений додатковим коштом у розмірі 2 мільярди євро на 2023 рік.

У разі схвалення план передбачає використання мільярда євро для відшкодування державам-членам за надання Україні боєприпасів із запасів, що залишилися, але швидко вичерпуються, і ще мільярд євро для розміщення спільних замовлень на закупівлю.

Однак країни-члени ще не обговорили деталі щодо фінансування масштабної спільної закупівлі боєприпасів.

“На цей час нам потрібна угода на 2 мільярди євро – якщо цього буде недостатньо, то ми повернемося до цього, тому що ми не знаємо, скільки боєприпасів ми можемо купити на ці 2 мільярди євро – це залежить від остаточної ціни і доставки, а також потреби також змінюватимуться відповідно до характеру війни”, – сказав Боррель.

Відповідаючи на запитання, чи спільні плани закупівель для забезпечення швидкої доставки боєприпасів можуть вийти за межі артилерійських снарядів і перейти до більш важкого озброєння, Боррель сказав, що ЄС “може бути настільки ж швидким для інших потреб”.

“Сьогодні ми маємо війну на виснаження, завтра у нас може бути війна на переміщення, і тоді рівень витрат або споживання боєприпасів буде меншим — ми адаптуємося до ситуації, яка постійно змінюється на місці”, — сказав він.