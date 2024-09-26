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ПОЛІТИКА

Саудівська Аравія змінює стратегію: більше нафти, менші ціни – Financial Times

26 вересня 2024, 13:49
Саудівська Аравія змінює стратегію: більше нафти, менші ціни – Financial Times
У минулому Саудівська Аравія збільшувала виробництво, щоб захистити свою частку ринку.

Саудівська Аравія має намір відмовитися від свого неофіційного цільового показника ціни на нафту 100 доларів за барель. Країна планує збільшити видобуток, щоб повернути частку ринку, навіть якщо це означає зниження цін.

Про це повідомляє Financial Times.

Організація країн-експортерів нафти, яка фактично очолює Ер-Ріяд, разом із союзниками, включаючи росію (ОПЕК+), скорочують видобуток нафти, щоб підтримати ціни. Проте з початку року ціни знизилися на тлі збільшення постачання з боку інших виробників, особливо зі США, а також слабкого зростання попиту в Китаї.

Саудівська Аравія вирішила, що не бажає продовжувати поступатися часткам ринку іншим виробникам нафти, і вважає, що має достатньо варіантів фінансування, включаючи валютні резерви і заборгованість, щоб витримати період низьких цін на сиру нафту, пише FT.

Королівство, найбільший у світі експортер нафти, взяло на себе значну частину скорочень видобутку ОПЕК+, скоротивши власний видобуток приблизно на 2 мільйони барелів на добу з кінця 2022 року. В даний час члени ОПЕК+ скорочують видобуток на 5,86 млн барелів на добу, що еквівалентно приблизно 5,7% світового попиту на нафту.

Financial Times повідомила, що група має намір збільшити видобуток, як і планувалося, з 1 грудня, навіть якщо це означає триваліший період низьких цін на нафту.

У минулому Саудівська Аравія збільшувала виробництво, щоб захистити свою частку ринку. У 2020 році Саудівська Аравія та росія вступили в цінову війну, наповнивши світові ринки нафтою після того, як москва відмовилася підтримати рішення ОПЕК про більш суттєве скорочення видобутку для боротьби з наслідками пандемії COVID-19.

У 2014 році Ер-Ріяд заблокував заклики деяких членів ОПЕК скоротити видобуток, щоб зупинити падіння цін на нафту, що створило умови для боротьби за частку ринку між країнами ОПЕК та країнами, що не входять до картелю, на тлі буму видобутку сланцевої нафти в США.

ОПЕК та Саудівська Аравія неодноразово заявляли, що не встановлюють певну ціну на нафту та приймають рішення на основі фундаментальних ринкових показників та в інтересах балансування попиту та пропозиції.

Після публікації статті Financial Times світова ціна на нафту марки Brent знизилася приблизно на 2% до 72 доларів за барель.

Нагадаємо, доходи щодо продажу нафти є головним джерелом для фінансування війни росії проти України.

нафтаСаудівська Аравія

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